Lo sfottò dell’agenzia funebre Taffo: “Volantinaggio alla Marcia dei No Mask. Business is business”

Taffo alla manifestazione No Mask: “Business is business”

Sabato 10 ottobre, nelle piazze di Roma sono scesi a manifestare sovranisti e no vax in barba alle norme anti Covid e all’impennata dei nuovi (e preoccupanti) contagi. Assembramenti in piena pandemia che potrebbero avere conseguenze pericolose anche per gli stessi partecipanti. Lo sa bene l’impresa di pompe funebri Taffo Funeral Services, celebre sui social per le sue insolite iniziative di marketing al limite tra l’esilarante e il macabro, che ha pensato di fare volantinaggio alla “Marcia della Liberazione” di piazza San Giovanni. “Volantinaggio alla “Marcia della Liberazione”! Business is business“, recita la didascalia della foto pubblicata sui social dall’impresa funebre.

