Si è tolto la vita il 64enne che si era spacciato per una donna in chat ingannando un giovane poi suicidatosi

Si è suicidato il 64enne che si era spacciato per una donna in chat

Si è suicidato l’uomo di 64 anni che per più di un anno si era spacciato per una donna in una chat con Daniele, il ragazzo di 24 anni che, una volta scoperta la verità, si è tolto la vita.

Il 64enne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato dall’anziana madre nell’appartamento a in cui vivevano a Forlimpopoli, in Romagna, secondo le prime informazioni sarebbe morto per un mix letale di farmaci.

A raccontare la vicenda di Daniela erano state Le Iene nel corso della puntata del programma andato in onda su Italia 1 nella serata di giovedì 2 novembre.

Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione, Daniele, un giovane di 24 anni trovato morto dai suoi genitori, impiccato nella soffitta della loro abitazione, il 21 settembre 2021, per un anno aveva chattato con una certa “Irene” della quale si era innamorato.

“Irene”, però, in realtà non esisteva: a chattare con il giovane, infatti, era un uomo di 64 anni, che, alla richiesta di spiegazioni da parte di Daniele una volta scoperta la verità, ha continuato la messa in scena anche quando il ragazzo ha mostrato le sua fragilità psicologiche minacciando di suicidarsi, cosa poi purtroppo avvenuta.

Intercettato dall’inviato de Le Iene, l’uomo si era giustificato affermando che “era uno scherzo, non volevo che finisse così”. Incalzato da Matteo Viviani aveva poi dichiarato: “Se aveva problemi di testa non è colpa mia” scaricando quindi le colpe sulla vittima. Al quotidiano il Resto del Carlino, invece, il 64enne aveva detto: “Sono stanco, mi stanno rovinando la vita”.