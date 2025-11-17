Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

La storia di una studentessa che per mantenersi fa la escort: “In un ristorante a Milano prendevo 7 euro l’ora, adesso 400”

Immagine di copertina

La storia della trentenne Giulia B.

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Studentessa di giorno ed escort di notte: è la storia di Giulia B., una trentenne che ha deciso di intraprendere il lavoro di accompagnatrice per mantenersi gli studi. La ragazza, che vive in un bilocale nascosto tra i cortili di Paolo Sarpi, a Milano, studia Comunicazione e Criminologia e, nel tempo libero, fa la escort. “Per mantenermi agli studi ho sempre lavorato: prima in un bar, poi in un ristorante, poi in un negozio. Mi pagavano 7 euro l’ora, non sempre in regola. Ora me ne danno 400 e posso comprarmi quello che voglio” rivela al Corriere della Sera. La donna, che afferma di aver iniziato per caso, seleziona i suoi clienti: li vuole educati, benestanti, spesso giovani professionisti. “Decido io cosa vendere e per quanto, a seconda di quello che voglio comprare” afferma.

Gli incontri, filtrati tramite una lunga telefonata, avvengono nel suo appartamento o in Airbnb di lusso: “Come in una relazione. A Milano tutto può essere accettato e gestito, anche ciò che altrove sarebbe considerato solo errore di cui vergognarsi”. Tutto questo per lei significa stabilità economica, per il cliente una compagnia che non deve giustificare fuori: “Concordiamo tutto al telefono e prima di entrare mi consegnano la busta, a volte con un fiore”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La cugina di Laura Pausini: “Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti, pensa solo ai soldi”
Cronaca / Maltempo in Friuli, la disperazione della chef Antonia Klugmann: “Ristorante sott’acqua"
Cronaca / Pietro Orlandi: “Un magistrato mi disse che anche il corpo di Emanuela poteva essere sotto la Casa del Jazz”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La cugina di Laura Pausini: “Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti, pensa solo ai soldi”
Cronaca / Maltempo in Friuli, la disperazione della chef Antonia Klugmann: “Ristorante sott’acqua"
Cronaca / Pietro Orlandi: “Un magistrato mi disse che anche il corpo di Emanuela poteva essere sotto la Casa del Jazz”
Cronaca / Roma, giovane morto dopo un volo di 12 metri dal balcone di un b&b: arrestato il coinquilino
Cronaca / Bambino di 9 anni sgozzato dalla madre, gli allarmi inascoltati del padre
Cronaca / Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandoli la gola
Cronaca / La denuncia di Fedez e Mr. Marra: "Due finti poliziotti sono venuti a cercarci"
Cronaca / Le famiglie italiane e il benessere psicologico: nel 2024 il 60% della popolazione ha sofferto di ansia e stress
Cronaca / Due anni senza Giulia Cecchettin, il padre Gino: "La nostra è ancora una società patriarcale"
Cronaca / Garlasco, un testimone: "Lovati gridava a Sempio assassino di me**a"
Ricerca