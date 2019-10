Apre il primo sportello antiviolenza per le donne all’interno di un’università

A Torino apre il primo sportello antiviolenza per le donne dentro l’università

A Torino, al Campus Luigi Einaudi, ha aperto oggi, giovedì 24 ottobre, uno sportello antiviolenza per le donne. È il primo all’interno di un’università in Italia.

Lo spazio nella Mail Hall tra le aule dell’ateneo torinese è completamente gratuito, di ascolto e sostegno per le ragazze che subiscono o hanno subito violenza sessuale.

L’università di Torino è da sempre in prima linea nel processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per estirpare la violenza contro le donne e il nuovo sportello nasce proprio come azione concreta in questa direzione.

Il centro per donne all’interno dell’università è gestito dalle operatrici dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus, referente Anna Zucca, assicura massima riservatezza e privacy ed è rivolto a tutte le ragazze che lavorano nell’ateneo: studentesse, ricercatrici, docenti, impiegate del comparto tecnico e amministrativo, lavoratrici precarie e di ditte esternalizzate.

Lo spazio è attivo tutti i giovedì, dalle 14 alle 19 presso la Main Hall del Campus Einaudi come punto informativo e dalle 17 alle 19 in uno spazio di ascolto riservato. Le operatrici possono essere contattate sia nella Main Hall sia attraverso il numero verde di ascolto 800 093 900.

Lo Sportello nasce dalla collaborazione tra i Centri Antiviolenza E.M.M.A. e il gruppo di ricerca VARCO-Violenza contro le donne, di cui fanno parte le docenti del Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università di Torino: Paola Maria Torrioni (responsabile scientifica), Maddalena Cannito (Coordinatrice), Marinella Belluati, Roberta Bosizio, Francesca Pusateri e Lorenzo Todesco.

