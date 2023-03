Spari in strada a Roma, 33enne ucciso a colpi di pistola: panico tra gli abitanti

Omicidio a Roma. Nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, un uomo di 33 anni, probabilmente rumeno, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in strada, precisamente in via Francesco Selmi, in zona Ponte Mammolo, a Roma. I colpi sarebbero stati esplosi da una moto in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per indagare e ricostruire la vicenda.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti.

Secondo quanto emerso dalle prime battute, la vittima è stata avvicinata in strada da due uomini in sella a una motocicletta, uno dei quali ha sparato diversi colpi mentre il motore era ancora acceso, uccidendolo all’istante. Secondo quanto ricostruito, l’uomo viveva a pochi metri da dove è stato ucciso. Quindi la fuga per le vie del quartiere. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di alcuni negozi.

I carabinieri non escludono nessuna pista. Non è il primo fatto di sangue nel 2023. Poche settimane fa Francesco Vitale morì dopo un volo da un appartamento da un palazzo popolare alla Magliana. Per quel caso c’è stato un primo arresto.