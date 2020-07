Napoli, dopo la pizza da Sorbillo il malore: 14 ragazzi intossicati. È giallo sulle cause

Napoli, 14 intossicati dalla pizzeria Sorbillo

Quattordici ragazzi tra i 20 e i 25 anni, sono rimasti intossicati dopo avere accusato nausea, vomito e diarrea. I malori sono arrivati dopo un pranzo in una delle celebri pizzerie di Gino Sorbillo, a Napoli in via dei Tribunali.

Di questi 14 giovani intossicati sette sono ricoverati negli ospedali Fatebenefratelli e Vecchio Pellegrini e altri tre hanno rifiutato il ricovero. A riportare la notizia è Il Mattino, secondo cui i ragazzi hanno accusato forti dolori addominali e sono stati curati con sintomatici per il sostegno fisiologico della funzione idrosalina, prima di essere dimessi in serata.

Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo ha commentato la notizia: “Nella mia pizzeria, al centro storico non serviamo altro che pizze, tutte cotte al forno con ingredienti scelti e selezionati. Per cui credo di non avere alcuna responsabilità. In ogni caso sono dispiaciuto perché comunque questi ragazzi hanno avuto una spiacevole esperienza mai capitata in una nostra pizzeria. Anche se non posso avere la certezza non credo che siano venuti a pranzare da me e comunque sulle centinaia di clienti avuti nessuno si è lamentato. In questo caso c’è stata, prima del pranzo, la consegna di una torta fatta in casa che mi era stato chiesto di conservare in frigorifero e che poi è stata servita al tavolo. Attribuisco i sintomi accusati da alcuni commensali di quel gruppo proprio alla torta”.

Leggi anche: “Amo questa città, ma a volte penso di lasciare Napoli”: Gino Sorbillo a TPI dopo la bomba contro il suo locale

Potrebbero interessarti Il lavoro sta cambiando, devono farlo anche i sindacati (di M. Magno) Covid, in Bangladesh certificati falsi per partire Arrestato a Milano 38enne italiano che propagandava l'Isis