Il commovente post di Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic

Dopo aver rotto il silenzio sui social nella giornata di ieri, sabato 17 dicembre, Arianna Rapaccioni posta un nuovo commovente messaggio in ricordo del marito Sinisa Mihajlovic, l’ex giocatore e allenatore morto lo scorso 16 dicembre all’età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

La donna ha postato sul suo profilo Instagram una foto di lei e Sinisa Mihajlovic con i loro cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.

“Amore te l’ho promesso – ha scritto Arianna Rapaccioni – mi prenderò io cura di loro non preoccuparti . Il nostro capolavoro più grande ! Non smetteremo mai di amarti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Nella giornata di ieri, invece, la moglie di Sinisa Mihajlovic aveva postato un’altra foto della coppia scrivendo: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle , allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”.

Oggi, intanto, fino alle 18 in Campidoglio è aperta la camera ardente per tributare l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, mentre domani, lunedì 19 dicembre, alle ore 11.00, sempre a Roma, si terranno i funerali presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra (o piazza della Repubblica).