Non può pagare con il pos un tax a Genova: la denuncia di Silvia Salis

Il conducente si rifiuta di farsi pagare la corsa con il pos: è quanto accaduto a bordo di un taxi a Genova a Silvia Salis, ex atleta e vicepresidente vicaria del Coni, che ha denunciato l’accaduto sui social.

“Genova, taxi verso aeroporto: vedo il Pos e quindi chiedo di pagare con il bancomat i 32 euro mi dice di no. Che ora lui non è più obbligato ‘che è finita la pacchia delle banche’ che a lui servono i contanti. Di fronte alle mie obiezioni ha iniziato a urlare contro con arroganza che ora lui può fare come vuole. Ora lui può fare finalmente come vuole” ha scritto l’ex atleta sul suo profilo Instagram.

La denuncia di Silvia Salis, sposata con il regista Fausto Brizzi, in breve tempo è diventata virale e ha acceso un forte dibattito sui social.