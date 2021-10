Probabile terza dose di vaccino per tutti da gennaio 2022. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Radio Capital. L’eliminazione del green pass sarà graduale e non imminente: “Prima toglieremo l’obbligo del distanziamento, poi le mascherine e infine il green pass”.

“Verosimilmente una terza dose sarà necessaria per tutti”, ha spiegato Sileri, perché “se iniziano dei contagi, anche se al momento non è così, tra coloro che hanno fatto i vaccini 8, 9 o 10 mesi fa, è chiaro che entro l’anno si procederà“. Il richiamo spetterà prima ad anziani e personale sanitario, poi da gennaio si procederà con del resto della popolazione “in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose”.

Il sottosegretario ha ricordato che la terza dose di vaccino è una soluzione condivisa in tutta Europa considerato anche “il boom di contagi in alcuni Paesi europei” e la necessità di evitare “il rischio che si diffondano nuove varianti”.

Per quanto riguarda l’immunizzazione per la fascia di età a 5-11 anni, Sileri ha spiegato che “dipenderà dagli enti regolatori, e appena sarà approvato (il vaccino) sarà disponibile in Italia. Io a mio figlio – ha detto – lo farei senza dubbio. Ho un figlio di 2 anni e se ci fosse un vaccino disponibile per la sua età lo farei subito. Purtroppo ancora non c’è”.

Infine, Sileri ha annunciato che anche per chi si è vaccinato con il siero Johnson & Johnson, vaccino a dose unica, sarà necessario fare un richiamo.