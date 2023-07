Sicilia, bimbo di sei mesi cade dal fasciatoio e muore

Tragedia ad Agira, in provincia di Enna, dove un bambino di appena sei mesi è morto in ospedale dopo un incidente in casa. Il piccolo sarebbe caduto dal fasciatoio. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe stato portato all’ospedale Umberto I di Enna e poi da lì è stato predisposto il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Neppure i medici di Catania però hanno purtroppo potuto fare molto: il bambino, trasferito in elisoccorso, è morto al Cannizzaro poche ore dopo il suo arrivo. Era stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico d’urgenza per un vasto ematoma celebrale e poi ancora a una seconda operazione, ma tutto è stato inutile.

Cadendo dal fasciatoio il piccolo si era procurato gravissime lesioni. Sulla tragedia è intervenuta la sindaca di Agira, Maria Greco: “Non ci sono parole dopo una simile tragedia – ha detto -, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo e ci stringiamo a loro nel cordoglio, che è il cordoglio di tutti noi”.