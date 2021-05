Vittorio Sgarbi si scaglia contro lo spot delle Dietorelle, il famoso marchio di caramelle, che propone l’immagine di un uomo con due donne a letto insieme e quella di due donne che si baciano. Il parlamentare e critico d’arte su Twitter ha definito la pubblicità “oscena”, “Uno spot immorale per i bambini”. Nel suo messaggio, Sgarbi fa riferimento ai “primi effetti del cosiddetto Ddl Zan“, arrivando a dire che “siamo nel campo della pornografia” e chiedendo l’intervento del garante per l’infanzia. Alla fine, il risultato ottenuto è una diffusione virale dello spot e la trasformazione del tweet #Dietorelle in trending topic. Tanti gli utenti che hanno preso le difese dello spot su Twitter definendolo “avanti anni luce rispetto a un Paese ancora palesemente omofobo”.

