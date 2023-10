È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 13 ottobre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 13 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata alla guerra tra Israele e Hamas. L’attacco a sorpresa di Hamas. Centinaia di ostaggi tra i civili. La reazione militare dello Stato ebraico. E migliaia di morti e feriti da entrambe le parti. Ecco cos’è successo e cosa può ancora succedere in Medio Oriente.

Migliaia di razzi non intercettati. Raid che hanno sfondato il confine più sorvegliato del mondo. L’attacco era stato preparato con largo anticipo. Così il Mossad ha fallito.

“Sapevo che vivere al confine con Gaza era pericoloso. Ma non potevo immaginare il raid di Hamas. Io, mia moglie e la nostra bimba di un anno siamo stati 12 ore nel bunker di casa. È stato terribile. Quando siamo usciti fuori, c’era l’inferno. Noi siamo sopravvissuti. Ma i miei suoceri sono dispersi”. Su TPI la testimonianza di un sopravvissuto.

E ancora, il direttore di TPI Giulio Gambino intervista l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar. “Pensavamo di poter convivere con la minaccia, avevamo imparato a farlo, ma oggi non è più possibile, questa è guerra, e deve portare unicamente al disarmo totale di Hamas”. Ma chi finanzia Hamas? “L’Iran, ovviamente, anche in Italia però esistono diverse Ong che inviano denaro a Gaza con la scusa del supporto umanitario”.

“Gaza era una pentola pronta a esplodere. E ora a pagare sono gli innocenti”. Anche la Comunità internazionale è “complice”. Moni Ovadia TPI: “L’Italia e l’Europa hanno messo la testa sotto la sabbia”.

Inoltre, un approfondimento sulla sfida Meloni-Salvini. Prima la Slovacchia. Ora Varsavia. Poi i Paesi Bassi. E forse, ancora, la Spagna. I prossimi appuntamenti elettorali in Europa decideranno la sfida interna alla destra. E chi sarà il king maker della futura Commissione.

Continua il viaggio di TPI fra i giovani di Napoli. I problemi. Gli ostacoli. I sogni. La voglia di riscatto. Abbiamo chiesto a due studentesse dell’Università Parthenope di raccontare il mondo che le circonda. Ecco le loro voci.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.