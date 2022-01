È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 21 gennaio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 21 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata all’elezione del prossimo presidente della Repubblica: mai come ora il voto per il Capo dello Stato può aprire una nuova fase per l’Italia. Da Biden a Putin, le cancellerie internazionali fanno le loro mosse. Mentre i partiti rischiano di soccombere delegando ogni decisione al prossimo Presidente.

Da Draghi a Berlusconi passando per il Mattarella Bis: ecco chi sono i papabili per il Colle e cosa può cambiare per l’Italia attraverso approfondimenti e le interviste a Luigi Zanda e Michele Gubitosa.

E ancora, un’inchiesta sul più grande giacimento onshore dell’Europa occidentale, situato inval d’Agri, in Basilicata, dove per 25 anni i controlli sull’impatto ambientale non sono mai stati fatti.

Mentre cresce il numero dei Paesi lagalizzatori, la guerra del governo italiano alla marijuana light rischia di uccidere un settore che ha resistito alla crisi.

Infine, un viaggio nell’inferno di Hart Island, un luogo di dannazione che racconta la storia di New York. Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.