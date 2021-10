È arrivato il numero 7 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il settimo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 29 ottobre, in tutte le edicole

È arrivato il numero 7 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 29 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story di questa settimana è dedicata al Premio Pulitzer Lawrence Wright che profetizzò la pandemia e, in un colloquio esclusivo concesso a Wanda Marra, spiega come ci ha cambiati il virus. E come ne usciremo.

Luca Telese, invece, ha intervistato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Io con Berlusconi non ho mai parlato ma vorrei telefonargli per avvertirlo: la candidatura al colle è un’imboscata. L’impeachment a Mattarella? Fu Di Battista a convincermi”.

E ancora, un reportage di Beatrice Cura sul Covid, che ha spinto migliaia di giovani ad abbandonare le metropoli in cerca di uno stile di vita alternativo.

Infine, un’intervista di Andrea Lanzetta al ministro degli Esteri della Bolivia, Rogelio Mayta. “La tutela dell’ambiente? La soluzione è rinunciare alla frenesia consumistica tipica del capitalismo. Lo sfruttamento delle risorse minerarie ha bisogno di regole. Non ci faremo depredare”.

Questo e molto altro nel settimo numero del settimanale The Post Internazionale

