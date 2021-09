È arrivato il numero 2 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il secondo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 24 settembre, in tutte le edicole. Nel video le anticipazioni del direttore Giulio Gambino

È arrivato il numero 2 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 24 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Tra gli articoli presenti in questo secondo numero, L’altra faccia di Mario Draghi. L’amico economista che smonta il mito del Draghi Keynesiamo. L’ex ministro greco che subì la cura di Mr. Bce: Sapelli e Varoufakis svelano il volto nascosto dell’uomo che ha in mano i destini degli italiani.

Politica / Varoufakis a TPI: “Draghi favorisce banche ed élites, in Italia una post-democrazia” Politica / ESCLUSIVO TPI. Michetti votava Gualtieri alle Europee del 2019: la prova nelle chat

E ancora, un esclusivo articolo su Enrico Michetti, candidato del centrodestra alle comunali di Roma, che nel 2009 sosteneva Roberto Gualtieri, ora suo avversario nella corsa al Campidoglio. La prova? I messaggi inviati da MIchetti a un uomo dello staff di Gualtieri che TPI ha potuto leggere in esclusiva.

Duccio Petroni firma un’inchiesta dal titolo Referendum Spa: dalla Giustizia al Green Pass fino al reddito di cittadinanza è caccia aperta ai ricchi rimborsi: un euro a firma per ogni quesito, se si centra il quorum.

Pietro Guastamacchia, invece, racconta la storia, di un gruppo di ricchi ereditieri e dirigenti d’azienda che in Germania, Austria e Svizzera propongono la patrimoniale per finanziare attività sociali.

La giornalista Lilli Gruber presenta in anteprima il suo ultimo libro. Su The Post Internazionale un estratto sul conflitto tra in Iraq nel ’91 da una prospettiva particolare: quella di suo marito Jaques Charmelot.

