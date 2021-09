Politica

Varoufakis a TPI: “Draghi favorisce banche ed élites, in Italia una post-democrazia”

Sul secondo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola dal 24 settembre, il direttore Giulio Gambino intervista l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis: “Draghi rappresenta l’élite finanziaria, quando non sarà più premier tornerà a lavorare per Goldman Sachs”