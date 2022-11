È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 25 novembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

Siamo entrati in Qatar per documentare le condizioni disumane di lavoro degli operai che hanno costruito gli stadi in occasione dei Mondiali: ecco cosa abbiamo scoperto.

Welcome to the lager: i gay perseguitati, la strage nei cantieri. E quei regali sospetti ai big della Fifa. Così il Qatar si è “comprato” i Mondiali. Una gigantesca farsa per spacciarsi come Paese moderno e aperto.

Parla lo storico ex dirigente della Figc Antonello Valentini: “Giusto aprire le frontiere, ma il torneo in Qatar è solo business. Aggravato dall’insopportabile situazione dei diritti umani”.

Doha e la Fifa si vantano di aver organizzato un Mondiale a impatto (quasi) zero. Ma fra erba “climatizzata”, acqua desalinizzata ed emissioni di CO2 hanno già vinto la Coppa dell’inquinamento.

E ancora, intervista a Loredana De Petris: “Enrico Letta non vuole l’alleanza nel Lazio. Ma così sarà un bagno di sangue. L’inceneritore? La verità è che fin dai tempi del Governo Draghi è stato usato come un pretesto per dividere dem e 5 Stelle”.

Inoltre, un approfondimento su Amazon: è tra le aziende più ricche del mondo, ha guadagnato miliardi di dollari durante il Covid. Ma la recessione non ha risparmiato neppure il colosso dell’e-commerce. Che ora ha deciso di ridurre i costi con tagli selvaggi del personale. E nel 2023 potrebbe andare anche peggio.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

