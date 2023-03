È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 10 marzo, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 10 marzo, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

In questo numero speciale proponiamo un focus sull’intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto a ChatGPT di riflettere sulle potenzialità e i limiti dell’intelligenza artificiale. E ha fatto tutto da solo. Ma quali conseguenze avrà per l’uomo e il lavoro?

Intervista al prof che invita i suoi studenti a sfidare ChatGPT. Carlo Invernizzi Accetti insegna a New York. Ma non vieta ai suoi allievi l’uso dei programmi intelligenti. Anzi, li esorta a trovarne tutte le falle. E a imparare ad usarli. “Abbiamo creato un potere immenso. E dobbiamo farci i conti”, spiega il politologo.

E ancora: abbiamo chiesto a ChatGPT perché nel nostro Paese i giovani non hanno voglia di lavorare. A differenza di tanti giornali ha saputo confutare questa tesi falsa con dati sulle scarse retribuzioni. Altro che rischio per l’informazione: basta farsi le domande giuste.

“Dobbiamo creare posti di qualità e migliori retribuzioni, anche per sostenere l’intero sistema del nostro Welfare. Il RdC ha ridotto il nero e l’evasione fiscale. Ci sono criticità sulle politiche attive, ma l’occupazione si crea con gli investimenti”. A TPI parla il presidente dell’Inps Pasquale Tridico.

Ex sardine. Militanti delusi. Europeisti convinti. E attivisti pronti a combattere le battaglie dimenticate dal partito. Ecco chi c’è dietro l’onda rossa che ha ribaltato il voto dei gazebo. Viaggio tra i giovani che hanno fatto vincere Elly Schlein.

Inoltre, un approfondimento sulla tragedia di Crotone, vista attraverso gli occhi di chi è arrivato per primo. Erano stati inviati per bloccare dei clandestini, ma hanno trovato solo cadaveri. Ecco il racconto della drammatica notte dei due carabinieri in servizio a Cutro. E la ricostruzione dell’accaduto che getta serie ombre sulle responsabilità del governo.

È poco più grande della Val d’Aosta. Ma può incendiare ancora di più il conflitto. Kiev accusa Putin di voler annettere la Transnistria. Mosca smentisce. Chisinau però è in allerta: la neutralità del Paese ormai sembra già compromessa. Ecco perché la Moldavia rischia di trascinare il conflitto fuori dall’Ucraina.

Infine un approfondimento sulla pena di morte a cui vanno incontro gli spacciatori di Singapore. Da un anno la città asiatica ha ripreso le impiccagioni di piccoli trafficanti. Avvocati e ong accusano il governo di violare i diritti umani. Ma le esecuzioni continuano. E le autorità limitano la libertà di espressione.

