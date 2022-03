È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 25 marzo, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Corsa al riarmo, ritorno, al carbone, nuova austerity, sanità fai da te, valuta digitale, lavoro da casa: benvenuti nel nuovo mondo. Ecco come, dal Covid all’Ucraina, l‘economia di guerra cambia le nostre vite.

L’era del post globalizzazione: Alexander Stille traccia un quadro dell’invasione russa, l’inizio di una fase storica in cui i paesi commerciano solo con chi condivide i loro valori. E le democrazie in crisi si riscoprono di colpo più forti.

Fossilizzati sul carbone: la crisi del gas russo ci obbliga a ripensare la nostra politica energetica. Ma anziché accelerare sulle rinnovabili i governi si affidano ai vecchi e inquinanti idrocarburi. Vi spieghiamo perché il futuro del pianeta è a rischio.

La grande corsa al riarmo: il Parlamento vota l’aumento degli stanziamenti militari. 38 miliardi per l’industria bellica si trovano sempre, ma per l’Università non ci sono da anni. Vi raccontiamo come (non) dovranno essere spesi e in che modo stiamo compromettendo il nostro futuro.

E ancora: Putin visto da Gorbaciov. Andrei Grachev, portavoce dell’ultimo presidente dell’unione sovietica, spiega a TPI perché il capo del Cremlino ha invaso l’Ucraina: “l’ultimo sasso nella scarpa dello zar”.

