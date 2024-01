Perché nel paese di Sinner non hanno festeggiato il trionfo agli Australian Open

Jannik Sinner è senza dubbio il cittadino più famoso di Sesto Pusteria, eppure lo storico trionfo del tennista 22enne agli Australian Open non è stato festeggiato in paese.

I genitori del campione vivono ancora qui. La madre Siglinde gestisce una casa vacanze che porta il nome della famiglia (Leggi anche: La casa vacanze della famiglia Sinner: “Qui puoi anche incontrare Jannik”) e i Sinner sono ben voluti da tutti, in questo Comune di 1.900 abitanti circondato dalle Dolomiti altoatesine.

Ma, a Sesto, la vittoria del beniamino locale non è stata celebrata. Il motivo è tragico: un lutto che ha colpito l’intera comunità. Lo scorso 22 gennaio, infatti, hanno perso la vita in un incidente stradale due bambini sestesi di 7 e 10 anni e la madre.

Sport / Nicola Pietrangeli punzecchia Jannik Sinner: “Per battere i miei record gli servono due vite” Sport / Chi è Mark Sinner, il fratello adottivo di Jannik: “Felice per lui ma io ho la mia vita”

Ieri, lunedì 29 gennaio, all’indomani del successo di Sinner a Melbourne, nella chiesa dei Santi apostoli Pietro e Paolo si sono tenuti i funerali delle tre vittime. Alle esequie ha partecipato gran parte dei cittadini, incluso il sindaco Thomas Summerer.

“Siamo in lutto e non è il momento di festeggiare Jannik”, ha detto il primo cittadino intervistato dal quotidiano Alto Adige. “Il ragazzo è rimasto uno di noi e anche la sua famiglia è normalissima e con i piedi per terra. I genitori gli hanno trasmesso i valori che contano nella vita”.

Il sindaco ha comunque preannunciato per il prossimo futuro una cerimonia in onore del campione che sta facendo la storia del tennis azzurro: “Vogliamo comunque onorare in qualche modo l’incredibile impresa di Jannik”, ha sottolineato Summerer.

“Organizzeremo una festa, quando Jannik passerà per Sesto, ma non sappiamo ancora quando e come. Siamo in stretto contatto con la famiglia e il suo staff”.

LEGGI ANCHE: Chi sono e che lavoro fanno i genitori di Sinner