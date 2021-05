Fanno sesso in un prato pubblico: la donna viene multata per atti osceni in luogo pubblico e l’uomo no. È successo domenica scorsa a Moncalieri, in borgata Santa Maria, alle porte di Torino, dove la donna, italiana di 46 anni, è stata multata dalla polizia locale per 10mila euro mentre lui, 38 anni, è riuscito a dileguarsi.

L’uomo si è infatti “salvato” scappando via prima dell’arrivo degli agenti. La polizia locale era intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e sentito le effusioni della coppia. La passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata, ma la multa ha coinvolto solo lei. È molto probabile, comunque, che la multa arrivi alla fine anche all’uomo, una volta che sarà identificato dalla polizia.

