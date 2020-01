Sciopero aerei 14 gennaio 2020: orari, compagnie, voli cancellati, motivi

A un mese esatto dall’ultima volta, domani – martedì 14 gennaio 2020 – in tutta Italia ci sarà un nuovo sciopero degli aerei: stavolta la mobilitazione è stata indetta dall’organizzazione sindacale Unica, Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri. Lo sciopero durerà in totale quattro ore: dalle ore 13 alle 17, anche se in alcuni aeroporti (Ancora, Perugia e Pescara) i lavoratori incroceranno le braccia per l’intera giornata.

Lo sciopero degli aerei di domani arriva dopo una vivace polemica tra le sigle sindacali che lo hanno indetto e il ministero dei Trasporti. Inizialmente, infatti, l’agitazione doveva durare 24 ore su tutto il territorio nazionale, ma il Mit con un’ordinanza ne ha disposto la riduzione a quattro ore “allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito”. Secondo i sindacati, però, quella del ministero è stata “una grave quanto ingiustificata limitazione all’esercizio del diritto di sciopero”, come precisato da Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl.

La regione che più di tutte, al momento, risentirà dello sciopero del trasporto aereo del 14 gennaio sarà la Sardegna. Per effetto della manifestazione, infatti, è già stata annunciata la cancellazione di 12 collegamenti aerei tra l’isola e i principali scali nazionali. Otto di questi voli sono gestiti da Alitalia, mentre gli altri quattro da Air Italy. Tutti collegavano Olbia a Roma Fiumicino o Milano Linate.

I voli cancellati da Alitalia e Air Italy

Di seguito, nel dettaglio i voli cancellati a causa dello sciopero degli aerei di domani:

VOLI ALITALIA

Cagliari-Roma delle 14:35

Cagliari-Roma delle 15.45

Cagliari-Milano delle 15.25

Roma-Cagliari delle 12.25

Roma-Cagliari delle 13.55

Milano-Cagliari delle 13.15

Roma-Alghero delle 13.40

Alghero-Milano delle 15.30

VOLI AIR ITALY

Olbia-Roma delle 12.45

Olbia-Milano delle 12.50

Milano-Olbia delle 15

Roma-Olbia delle 14.25

Potrebbero interessarti L’ignobile rassegnazione dei romani di fronte a una città vittima dell’ignavia "Il cellulare può causare tumori": la sentenza della Corte d'Appello di Torino Campi Rom, il piano Raggi non ha funzionato: "Spesi milioni di euro e impatto quasi insignificante"