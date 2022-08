Scavano un tunnel per rapinare una banca, ma uno dei ladri resta bloccato

A Roma, un italiano è rimasto intrappolato in un tunnel scavato abusivamente per raggiungere con molta probabilità il caveau di una banca: i vigili del fuoco sono attualmente impegnati in una corsa contro il tempo per salvare il presunto ladro.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 11 agosto: intorno alle 11, in via Innocenzo XI, nel quartiere San Pietro, il pavimento di un negozio è sprofondato travolgendo un uomo che si trovava sottoterra e che è stato sepolto vivo dalle macerie.

“Aiutatemi, tiratemi fuori vi prego” sono state le urla dell’uomo rimasto intrappolato tra i 5 e i 6 metri di profondità.

Altre due persone, che hanno avvertito i soccorsi, sono scappate a bordo di un’auto successivamente intercettata dai carabinieri.

I due, che hanno precedenti penali, sono stati portati in caserma dove dovranno chiarire a che cosa serviva il tunnel che avevano scavato.

Il negozio crollato era stato preso in affitto da 4 persone, due romani e due campani, per aprire un’attività commerciale non meglio identificata.

Il gruppo, in realtà, ha iniziato a scavare un tunnel sotterraneo per nascondere qualcosa o, ipotesi ben più accreditata al momento, per tentare di raggiungere il caveau di una banca non molto distante dal luogo dell’incidente.