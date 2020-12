La promessa del motorally Sara Lenzi muore a 18 anni in un incidente stradale

Sara Lenzi, la promessa del motorally italiano morta in un incidente: aveva 18 anni

Lutto nel mondo del motorally: Sara Lenzi, 18 anni, si è scontrata con un fuoristrada che viaggiava in senso contrario ed è morta sul colpo, inutili i soccorsi. La ragazza si trovava in Sardegna per il Rally Sundalion, ultima tappa del circuito Motorally italiano. Sara, originaria di Riotorto (frazione di Piombino), era in sella a una Beta del Team Dirt Racing e stava percorrendo una strada stretta e asfaltata in discesa: davanti le si è parata una Jeep che procedeva nel senso sbagliato di marcia. Sara, nonostante andasse a bassa velocità, non è riuscita ad evitare lo schianto, nella frenata la ruota anteriore del mezzo ha perso aderenza, la ragazza ha perso l’equilibrio ed è caduta, sbattendo violentemente la testa. Il medico del 118 giunto sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che appurarne il decesso. Sara Lenzi era conosciuta come la promessa del motorally italiano e si trovava in Sardegna proprio per questo, seconda nella classifica femminile dietro Raffaella Cabini.

