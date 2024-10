Gli ultimi istanti di vita di Sammy Basso, parla il ristoratore Sergio Dussin

Una scena straziante: la descrive così Sergio Dussin, proprietario del ristorante dove Sammy Basso ha avuto un malore che gli è stato fatale.

Sammy Basso, infatti, si trovava nel ristorante di villa Razzolini Loredan ad Asolo, in provincia di Treviso, per festeggiare il matrimonio di una coppia di amici.

“Verso le 23 ha detto ad alcuni amici di non sentirsi bene” hanno raccontato alcuni testimoni. “Mi manca il respiro” avrebbe affermato Sammy Basso, che poi è uscito all’esterno per prendere un po’ d’aria.

Il giovane ha camminato per un po’ nel giardino della villa ed ha imboccato il vialetto che porta alla strada: è proprio lì che ha accusato il malore fatale.

Come racconta il Corriere della Sera, Sergio Dussin, avvisato dalla figlia, è arrivato ad Asolo poco dopo la mezzanotte, trovandosi di fronte a una scena straziante.

“La mamma stringeva Sammy tra le braccia, in una coperta. piangeva e lo baciava, non dimenticherò mai quel bacio. Era già volato in cielo” ha rivelato il ristoratore.

Il quotidiano racconta ancora: “Poi il corpo di Sammy è stato steso su un tavolo, con un cuscino e una coperta, come se dormisse. Gli amici in lacrime sono rimasti nel ristorante fino a tarda notte”.