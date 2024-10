È morto Sammy Basso: aveva 28 anni. Era il più longevo malato al mondo di progeria

A 28 anni è morto Sammy Basso. Era affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce anche se non altera la mente. H avuto un malore mentre si trovava in un ristorante, a villa Razzolini Loredan ad Asolo. Da qualche giorno era rientrato in Italia da un viaggio in Cina. A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell’Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.) che proprio Sammy aveva fondato nel 2005 per promuovere la ricerca e far conoscere questa malattia rara: “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”.

“Questa sera il grande amico Sammy Basso è volato in cielo, era a cena in villa Razzolini Loredan con gli amici, un grande che ci ha insegnato che la vita è bella e va vissuta bene”, ha scritto Sergio Dussin su Facebook. Dopo il malore è arrivata un’ambulanza del Suem 118 e i medici hanno tentato di rianimarlo, ma il loro tentativo è stato vano. Solo pochi giorni fa era stato insignito del Premio giornalistico Paolo Rizzi a Venezia nella categoria “Ambiente e Società”.

Nato a Schio il 1 dicembre 1995, Sammy Basso si è laureato con 110 e lode in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all’Università di Padova nel luglio 2018 presentando una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della propria patologia. Nel 2021 consegue la laurea magistrale in Molecular Biology all’Università di Padova. Nel 2019 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo aveva nominato Cavaliere della Repubblica.