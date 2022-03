Staccata la spina alla 30enne Samantha D’Incà. Il padre: “Amare vuol dire anche lasciar andare”

, la 30enne che si trovava in stato vegetativo dal 4 dicembre 2020, è deceduta sabato 19 marzo dopo che i medici della Rsa in cui era ricoverata hanno “staccato la spina” dei macchinari che la tenevano in vita su autorizzazione del Tribunale. Dopo mesi di battaglie legali portate avanti dalla famiglia, il giudiceaveva permesso che il padre decidesse per l’interruzione delle cure.