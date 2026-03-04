Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Samantha Cristoforetti e Roberto Cingolani protagonisti dell’anteprima a Roma del Festival della Geopolitica Demarcazioni

Immagine di copertina
AGF. Nella foto: Samantha Cristoforetti

Spazio, difesa europea e sicurezza al centro del dibattito: appuntamento il 5 marzo dalle 10.30

di Redazione TPI

Saranno Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, e Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo Spa, fra i protagonisti di “Aspettando il Festival”, l’anteprima romana di Demarcazioni, Festival della Geopolitica che si terrà ad Ascoli Piceno dal 20 al 22 marzo. L’anteprima romana è in programma giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 10:30, presso la Sala Perin del Vaga di Palazzo Baldassini (Via delle Coppelle 35, Roma). Due interventi centrali, due prospettive strategiche per leggere il presente e il futuro dell’Europa.

Con “Geopolitica dello Spazio” (ore 10:40), Samantha Cristoforetti affronterà una delle nuove frontiere della competizione globale: qual è oggi il ruolo dell’astronauta? Quale futuro attende la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)? Perché lo spazio non è più soltanto meta di scoperte scientifiche ma sempre più oggetto di contesa geopolitica? E quale ruolo può giocare l’Europa in questo scenario? Lo spazio è ormai infatti dominio strategico, terreno di competizione tecnologica, economica e militare, capace di ridisegnare equilibri e alleanze.

Con “Europa In-Difesa” (ore 12:00), Roberto Cingolani analizzerà poi la necessità di una traiettoria integrata tra politiche governative, capacità industriali e iniziative private per proteggere il continente secondo una corretta cultura della sicurezza. Al centro dell’intervento, la cyberdifesa, resilienza infrastrutturale, industria strategica, ricerca tecnologica e cooperazione tra Paesi europei. In un contesto segnato da conflitti e minacce ibride, la sicurezza europea è una questione di visione comune e capacità operativa.

L’evento, moderato in tutte le sue parti dalla giornalista di RaiNews24 Eva Giovannini, sarà inoltre preceduto, alle ore 10:30, dai saluti istituzionali del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

Alle ore 11:30 è previsto poi il panel “Tecnologia al servizio di tutti”, con Fabio Bistoncini, fondatore e presidente di Bistoncini Partners; Franco Spicciariello, Director Public Policy EU Med di Amazon Web Services; Roberto Bonora, Business Director South East Europe, Middle East & India di Sherwin-Williams.
Un confronto a più voci, quindi, sulle responsabilità dell’innovazione tecnologica nello scenario globale.

Questo appuntamento del 5 marzo “Aspettando Il Festival”, dunque, anticipa la prima edizione del Festival della Geopolitica – Demarcazioni, in programma ad Ascoli Piceno dal 20 al 22 marzo 2026. Il Festival è un progetto dell’Associazione Culturale “Demarcazioni” e della Casa Editrice romana Paesi Edizioni, organizzato insieme al Comune di Ascoli Piceno, per una tre giorni di appuntamenti culturali, gratuiti e aperti al pubblico italiano e internazionale, tra presentazioni di libri, talk, mostre, documentari e degustazioni, alla presenza di scrittori, giornalisti ed esperti di relazioni internazionali, che dialogheranno davanti a studenti, curiosi e appassionati di geopolitica, per un Festival ideato e realizzato a scopo divulgativo per raggiungere ogni tipo di pubblico.

Tra le molte collaborazioni del Festival, spiccano il patrocinio di Rai Marche, e le media partnership con Rai Radio 2, ANSA, L’Espresso, TPI. La kermesse ha il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, BIM Tronto, Fondazione Marche Cultura e Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Main sponsor: Terna Spa. Top sponsor: Estra. Numerosi anche gli altri partner del Festival che verranno svelati nelle prossime settimane.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / “David Rossi è stato ucciso”: il verdetto della Commissione parlamentare riapre l’inchiesta
Cronaca / Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: “Ma le accuse di Corona non c’entrano”
Cronaca / È morto a 87 anni Nitto Santapaola, storico boss di Cosa Nostra
Ti potrebbe interessare
Cronaca / “David Rossi è stato ucciso”: il verdetto della Commissione parlamentare riapre l’inchiesta
Cronaca / Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: “Ma le accuse di Corona non c’entrano”
Cronaca / È morto a 87 anni Nitto Santapaola, storico boss di Cosa Nostra
Cronaca / Milano, tram deraglia e investe i passanti: 2 morti e 38 feriti
Cronaca / Xylella, il prof Scortichini a TPI: “Abbattere gli ulivi malati era una follia, ora i fatti mi danno ragione”
Cronaca / L'ira di Federica Pellegrini: "L'Italia vuole più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro"
Cronaca / Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: “Chiedo scusa, ho sbagliato”
Cronaca / Chi non vuole le bodycam per la Polizia?
Cronaca / Lo sai cosa mangi quando mangi pollo?
Cronaca / La mamma del bimbo con il cuore bruciato: "Non ci sono più speranze"
Ricerca