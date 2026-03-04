Samantha Cristoforetti e Roberto Cingolani protagonisti dell’anteprima a Roma del Festival della Geopolitica Demarcazioni

Saranno Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, e Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo Spa, fra i protagonisti di “Aspettando il Festival”, l’anteprima romana di Demarcazioni, Festival della Geopolitica che si terrà ad Ascoli Piceno dal 20 al 22 marzo. L’anteprima romana è in programma giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 10:30, presso la Sala Perin del Vaga di Palazzo Baldassini (Via delle Coppelle 35, Roma). Due interventi centrali, due prospettive strategiche per leggere il presente e il futuro dell’Europa.

Con “Geopolitica dello Spazio” (ore 10:40), Samantha Cristoforetti affronterà una delle nuove frontiere della competizione globale: qual è oggi il ruolo dell’astronauta? Quale futuro attende la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)? Perché lo spazio non è più soltanto meta di scoperte scientifiche ma sempre più oggetto di contesa geopolitica? E quale ruolo può giocare l’Europa in questo scenario? Lo spazio è ormai infatti dominio strategico, terreno di competizione tecnologica, economica e militare, capace di ridisegnare equilibri e alleanze.

Con “Europa In-Difesa” (ore 12:00), Roberto Cingolani analizzerà poi la necessità di una traiettoria integrata tra politiche governative, capacità industriali e iniziative private per proteggere il continente secondo una corretta cultura della sicurezza. Al centro dell’intervento, la cyberdifesa, resilienza infrastrutturale, industria strategica, ricerca tecnologica e cooperazione tra Paesi europei. In un contesto segnato da conflitti e minacce ibride, la sicurezza europea è una questione di visione comune e capacità operativa.

L’evento, moderato in tutte le sue parti dalla giornalista di RaiNews24 Eva Giovannini, sarà inoltre preceduto, alle ore 10:30, dai saluti istituzionali del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

Alle ore 11:30 è previsto poi il panel “Tecnologia al servizio di tutti”, con Fabio Bistoncini, fondatore e presidente di Bistoncini Partners; Franco Spicciariello, Director Public Policy EU Med di Amazon Web Services; Roberto Bonora, Business Director South East Europe, Middle East & India di Sherwin-Williams.

Un confronto a più voci, quindi, sulle responsabilità dell’innovazione tecnologica nello scenario globale.

Questo appuntamento del 5 marzo “Aspettando Il Festival”, dunque, anticipa la prima edizione del Festival della Geopolitica – Demarcazioni, in programma ad Ascoli Piceno dal 20 al 22 marzo 2026. Il Festival è un progetto dell’Associazione Culturale “Demarcazioni” e della Casa Editrice romana Paesi Edizioni, organizzato insieme al Comune di Ascoli Piceno, per una tre giorni di appuntamenti culturali, gratuiti e aperti al pubblico italiano e internazionale, tra presentazioni di libri, talk, mostre, documentari e degustazioni, alla presenza di scrittori, giornalisti ed esperti di relazioni internazionali, che dialogheranno davanti a studenti, curiosi e appassionati di geopolitica, per un Festival ideato e realizzato a scopo divulgativo per raggiungere ogni tipo di pubblico.

Tra le molte collaborazioni del Festival, spiccano il patrocinio di Rai Marche, e le media partnership con Rai Radio 2, ANSA, L’Espresso, TPI. La kermesse ha il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, BIM Tronto, Fondazione Marche Cultura e Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Main sponsor: Terna Spa. Top sponsor: Estra. Numerosi anche gli altri partner del Festival che verranno svelati nelle prossime settimane.