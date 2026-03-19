Salvini posta la foto di Nathan della famiglia del bosco in occasione della festa del papà

Matteo Salvini pubblica la foto di Nathan Trevallion della cosiddetta famiglia nel bosco, in occasione della festa del papà che si celebra giovedì 19 marzo. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti scritto sui social: “Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono”.

Auguri a tutti i Papà❤️

Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai.

E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per… pic.twitter.com/xAU09dMhSV — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 19, 2026

Il segretario della Lega aveva già attaccato i giudici che avevano deciso di lasciare i tre figli della coppia in comunità, scrivendo sempre sui social: “Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!”.