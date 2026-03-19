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Cronaca

Salvini posta la foto di Nathan della famiglia del bosco in occasione della festa del papà

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"Un pensiero a chi lotta per i figli": le parole del vicepremier sui social

di Niccolò Di Francesco
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Matteo Salvini pubblica la foto di Nathan Trevallion della cosiddetta famiglia nel bosco, in occasione della festa del papà che si celebra giovedì 19 marzo. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti scritto sui social: “Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono”.

Il segretario della Lega aveva già attaccato i giudici che avevano deciso di lasciare i tre figli della coppia in comunità, scrivendo sempre sui social: “Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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