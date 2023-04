Salento, violenza su una 12enne durante la festa in spiaggia: indagato animatore di 24 anni

Abusi su una dodicenne durante una festa in spiaggia. È il grave reato ipotizzato per un animatore del resort di Alimini, in Salento, accusato dalla presunta vittima di averla adescata la scorsa estate.

L’uomo, un 24enne di Milano, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Lecce. L’ipotesi di reato è di violenza sessuale, aggravata dal fatto di essere stata compiuta ai danni di una persona al di sotto dei 14 anni.

La ragazzina ha parlato dell’episodio anche ad altri animatori ma si è confidata con la madre solo al rientro dalla vacanza. A lei ha raccontato di essere stata portata nei bagni della spiaggia e di aver subito abusi. L’indagine ha preso il via alcuni mesi dopo la presunta violenza, avvenuta il 26 agosto.

L’animatore, che ancora non è stato ascoltato dagli inquirenti, si è dichiarato innocente e ha attribuito le accuse della dodicenne a un tentativo di discolparsi dal fatto di aver bevuto.