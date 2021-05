Botte tra lo sposo e il testimone: un matrimonio in Salento finisce in rissa | VIDEO

Salento, botte tra sposo e testimone: il matrimonio finisce in rissa | VIDEO

In Salento un matrimonio è finito in rissa con lo sposo e il testimone che sono venuti alle mani. L’incredibile vicenda è avvenuta nel pomeriggio di domenica 30 maggio a Specchia, in provincia di Lecce, con i carabinieri che sono stati costretti a intervenire per sedare la colluttazione.

Secondo una prima ricostruzione, tutto ha avuto inizio all’interno del locale dove si stava svolgendo il ricevimento di nozze. Qui, complice qualche bicchiere di troppo e una battuta poco spiritosa da parte del testimone, i due hanno iniziato a prendersi a calci e pugni.

La lite è poi continuata in strada, così come dimostra un video di pochi secondi divenuto in breve tempo virale sui social, ed è terminata solamente con l’intervento dei carabinieri.

Al momento non ci sono denunce, mentre il testimone è stato trasferito nell’ospedale di Tricase per accertamenti. L’uomo avrebbe qualche ecchimosi, ma non avrebbe riportato ferite gravi.

Secondo quanto scrivono i media locali, il ricevimento con una ventina di invitati si stava svolgendo in uno spazio all’aperto di un ristorante nel rispetto delle normative anti-Covid, ovvero con il distanziamento degli ospiti e dei tavoli. Distanziamento che è saltato nel momento in cui ha avuto inizio la rissa.

