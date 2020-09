Rissa al matrimonio: la sposa ubriaca picchia le amiche, arriva la polizia | VIDEO

Rissa tra amiche ubriache durante il banchetto nuziale, coinvolta anche la sposa: arriva la polizia

Dopo un fiume d’alcol, la situazione si è scaldata velocemente ed è scoppiata una vera e propria rissa tra le amiche della sposa. La vicenda è accaduta a Swansea, in Galles. La sposa avrebbe picchiato un’amica già piuttosto ubriaca, che non è stata in grado di difendersi. Altre invitate invece sarebbero stramazzate al suolo, troppo ubriache per poter partecipare alla rissa. Qualcuno ha avuto il buon senso di chiamare la polizia per ripristinare una parvenza d’ordine anche se, a quel punto della serata, chi era rimasto alla festa non era poi così sobrio. Cosa abbia spinto la sposa a darle di santa ragione alle sue amiche? Non è ben chiaro. Il video della serata è stato poi pubblicato su Reddit facendo il giro del web.

