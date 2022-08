Salento, la casa-vacanze è da incubo: il wc è in cucina | VIDEO

Prenota una casa-vacanze in Salento e si ritrova in un appartamento che ha il wc in cucina: a denunciarlo sui social è stata una ragazza che, una volta arrivata a Gallipoli, ha scoperto l’amara verità.

“Prenoti per Gallipoli 5 giorni prima di partire e trovi una ‘casa’ economica. E qui sembra quasi decente” recita la didascalia del video postato su Tik Tok e diventato in breve tempo virale sui social.