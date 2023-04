Catturata nella notte Jj4, ora l’orsa è al Casteller: sull’animale pende un’ordinanza di abbattimento

Durante la notte l’orsa JJ4 è stata catturata.

Questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema.

La notizia è stata diffusa questa mattina dalla Provincia, tutti i particolari – si legge in un comunicato – saranno diffusi in una conferenza stampa convocata per le 10.

L’ordinanza del governatore Maurizio Fugatti prevedeva l’abbattimento dell’orsa, ma questo non è avvenuto nel rispetto dell’indicazione del Tar di Trento, che aveva accolto il ricorso degli ambientalisti. Ora il destino dell’animale è legato al parere dell’Ispra che dovrà valutare la situazione.

A quanto specifica il decreto del Tar, tuttavia, “appaiono allo stato sussistere tutti i presupposti per la legittima emanazione” dell’ordinanza. Nell’evenienza della cattura di Jj4 – specifica il Tar – l’orsa “dovrà essere reclusa in attesa dell’acquisizione di un formale parere reso dall’Ispra circa la necessità della sua soppressione” o della possibilità “di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla regione Trentino Alto Adige“. Il parere “dovrà essere reso entro cinque giorni dalla cattura”, mentre la soppressione potrà avvenire “unicamente nel caso di comprovato pericolo per il personale impiegato nelle operazioni”. La camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare è fissata per il prossimo 11 maggio.