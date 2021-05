Circola in rete il video di un topo intento a mangiare cibo nel bancone di un alimentari di viale Angelico nel rione Prati di Roma. Come spiega il quotidiano romano il Messaggero, la vicenda risale a circa due mesi fa ma il filmato è stato diffuso in rete in questi giorni.

Secondo quanto riporta Repubblica, inoltre, i titolari della gastronomia del piccolo supermercato avrebbero pagato il “silenzio” dei clienti che hanno registrato il video. E invece il filmato è stato pubblicato comunque, ed è finito anche sulla popolarissima pagina Instagram “Welcome to Favelas“.

I carabinieri del Nas hanno sequestrato e chiuso l’attività commerciale. La procura di Roma, riporta il Tempo, ha aperto un’indagine penale per violazione delle norme igienico sanitarie e le derrate alimentari contenute nel supermercato sono state sequestrate.