Roma, terzo omicidio in meno di una settimana. Gualtieri: “Grande preoccupazione per l’escalation criminale”

Continua a scorrere sangue nella capitale. Per la terza volta in meno di una settimana, un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Roma. Si tratta del 51enne Luigi Finizio, ucciso da almeno sette colpi di proiettile in una stazione di benzina del Quadraro. L’uomo, con precedenti per droga, è stato trovato disteso accanto alla sua auto, una Renault Twingo, dopo che alcuni residenti hanno avvertito gli spari intorno alle 19.30 di ieri sera e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Secondo gli inquirenti, non è da escludere la pista del regolamento di conti tra bande criminali. La vittima era infatti il cugino di Girolamo Finizio, legato al clan Senese. Attualmente in carcere per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, Girolamo è il cognato di Angelo Senese, fratello a sua volta di Michele Senese, fondatore dell’omonimo clan camorristico, considerato uno dei più potenti capi della criminalità organizzata nella capitale.

La disposizione dei bossoli a terra ha fatto ipotizzare agli inquirenti che l’uomo si sia inizialmente avvicinato agli aggressori, che si trovavano a bordo di uno scooter. Poi, quando sono stati esplosi i primi colpi, avrebbe cercato di ripararsi dietro alla sua auto.

Si tratta del terzo omicidio avvenuto a Roma nel giro di pochi giorni. Mercoledì scorso era stato ucciso a Casal de’ Pazzi Mihai Stafan Roman, 33enne con piccoli precedenti per droga, colpito da due uomini a bordo di una moto, mentre venerdì scorso era stato ucciso nella zona di San Giovanni lo chef Emanuele Costanza, noto come Manuel Costa, titolare dell’Osteria degli Artisti. Per quest’ultimo delitto è stato arrestato il reoconfesso Fabio Giaccio, 43enne di origini napoletane, anche se le indagini sono ancora in corso.

“Grande preoccupazione per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni”, ha detto in una nota il sindaco Roberto Gualtieri. “Si nomini subito il nuovo prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti”.