Roma, scende dall’auto e viene investita: ragazza muore sul Gra

Travolta da un’auto sul grande raccordo anulare Roma. Così è morta nella serata di domenica 4 dicembre Alessia Sbal una giovane romana grande amante dei cani e che lavorava come estetista. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 22 sul Gra all’altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe fermata sulla corsia d’emergenza. Poi, forse per controllare qualcosa sull’auto, è scesa dal mezzo e lì sarebbe stata travolta. Inutili i tentativi di rianimare la giovane vittima, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Sul posto la polizia stradale, il personale medico del 118 e il personale di Anas. Spetterà alla stradale che ha proceduto con i rilievi ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. La notizia della tragedia è stata commentata con sconcerto e dolore sui social da amici e conoscenti della giovane che aveva aperto un suo centro estetico in zona Monteverde.