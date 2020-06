Roma, si raduna l’estrema destra. In piazza Forza Nuova e gli ultras | DIRETTA

Roma, raduno dell’estrema destra. In piazza Forza Nuova e gli ultras

Nel primo weekend dello sblocco totale del lockdown, a Roma si blinda il Circo Massimo dove, a partire dalle 15, ci sarà il raduno di ultras e varie frange di estrema destra riuniti sotto le sigle dei “Ragazzi d’Italia” e “Dalle curve alle piazze”, con la partecipazione di Forza Nuova. Una giornata calda sotto il profilo dell’ordine pubblico che la Questura gestirà mettendo in campo circa 1500 uomini tra agenti di polizia, carabinieri e vigili.

L’attesa è soprattutto per la kermesse anti-governativa dei “Ragazzi d’Italia”, dicitura che compariva già nello striscione che apriva il corteo degli ultras nel 2009 a Roma per dire “no alla tessera del tifoso”. Con lo sogan “Senza mascherine ma col passamontagna”, si è chiamato all’adunata le Curve di tutta Italia. Ma le tifoserie negli ultimi giorni si sono spaccate, molte hanno preso apertamente le distanze dall’evento a cui ha già dato l’adesione Forza Nuova nazionale, ritenendolo troppo smaccatamente politico.

Sono attese 5mila persone da tutta Italia e si temono possibili tafferugli oltre al mancato rispetto del distanziamento sociale come avvenuto nelle recenti manifestazioni di protesta dei sedicenti “gilet arancioni” e dintorni. L’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha chiesto “che si applichino nei confronti di tali gruppi neofascisti il dettato costituzionale e le leggi della Repubblica”.

L’inizio è stato questa mattina alle 10, con CasaPound che ha manifestato davanti alla Prefettura in piazza Santi Apostoli. La questura di Roma sta approntando un piano di sicurezza in vista dell’evento, anche considerando l’ordine di sgombero avviato ieri alla sede storica del movimento neofascista CasaPound in via Napoleone III a un passo da Termini. Verranno intensificati i controlli nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e ai caselli autostradali.

