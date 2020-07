Roma, ospita giovani turisti a casa sua e poi li violenta: una delle vittime è un minorenne

Un uomo residente in zona Re di Roma, nella capitale, ha ospitato tre turisti a casa propria, finendo con il narcotizzarli (utilizzando dei sonniferi) e poi violentarli. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, che dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dell’accusa di violenza sessuale aggravata dall’uso di medicinali. I fatti risalgono ad inizio luglio, le vittime erano turisti, giovanissimi (due di appena 18 anni e un minorenne) che, pur di risparmiare per l’alloggio, hanno finito con l’accettare la proposta ospitale.

Pare che il 39enne mettesse a disposizione la sua casa romana, gratuitamente, tramite un’app di viaggi. Il proprietario avrebbe condiviso l’appartamento senza chiedere denaro in cambio, offrendo una camera da letto e le stanze in comune dell’abitazione (bagno e cucina incluse), in cambio una proposta alla pari, quindi ricevere ospitalità a casa loro, nel caso dei ragazzi quindi in Germania. I turisti in questione erano infatti tedeschi e, giunto il momento della cena, dopo un’intera giornata trascorsa in giro per la calda città, l’uomo ha somministrato ai suoi ospiti dei sonniferi in cibo e bevande. Una volta addormentati, l’uomo li avrebbe raggiunti in camera per denudarli. A dare l’allarme è stato uno dei tre ragazzi, che si è svegliato e si è reso conto dell’accaduto, chiamando di conseguenza le forze dell’ordine.

La misura di custodia cautelare è scattata due giorni fa, dopo la richiesta restrittiva pervenuta dal pubblico ministero alle forze dell’ordine.

Leggi anche:

1. Chi ha ucciso l’italiano Mario Paciolla? Reportage dalla Colombia violenta, tra Farc e Narcos / 2. “Se non stai zitta ti violento”, “Fai più sesso”: consigliera comunale di Tricase querela il collega dopo gli insulti / 3. Roma, 19enne violentata a Testaccio: “Mi ha trascinata in un vicolo e costretta a un rapporto orale”

Potrebbero interessarti Litiga con la moglie e ustiona il figlio di 7 mesi con acqua bollente: arrestato 41enne Saldi estivi 2020, si parte: ecco le date regione per regione Alzano e Nembro, Fontana e Gallera dissero a Speranza: "Decidete voi se chiudere". L'audio inedito