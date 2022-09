Roma, linciaggio in pieno giorno a Primavalle: 45enne preso a bastonate in fin di vita

Due uomini hanno preso a bastonate e picchiato un 45enne nel quartiere di Primavalle, a Roma, in una strada molto frequentata e in pieno giorno. La coppia è stata arrestata poche ore dopo, grazie a un’indagine lampo del reparto volanti della polizia e alle telecamere di sorveglianza, con l’accusa di tentato omicidio: ora si trovano a Regina Coeli. La vittima si trova in ospedale tra la vita e la morte: i medici lo hanno operato d’urgenza per delle emorragie interne, la milza è spappolata, ha le costole incrinate e fratturate, altre fratture al viso, agli zigomi, alla mascella, ha il setto nasale e i denti rotti.

Nel video si vedono i due assalitori brandire dei bastoni e sferrargli violenti colpi sui fianchi mentre i clienti del bar dove si trovava il 45enne assistono alla scena. Dopo il pestaggio, anche quando l’uomo crolla, i due infieriscono ancora con le stecche. Poi si allontanano, uno dei due però ci ripensa, torna sui suoi passi e va verso il 45enne steso in terra. Si inchina e lo colpisce con dei pugni e dei calci. Qualcuno chiama il 112 e in poco tempo si sentono le sirene della polizia e dell’ambulanza.

Quando la polizia ha arrestato la coppia, i due, intanto scappati a bordo di un’Audi, hanno giustificato così il linciaggio: “Era una persona che dava fastidio ai clienti“. Per gli inquirenti, coordinati dal pm esperto in criminalità organizzata, Francesco Minisci, si tratta invece molto probabilmente di qualcosa di più grande, come un regolamento di conti.