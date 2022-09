Un uomo di 65 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie sessuali per aver palpeggiato alcune spettatrici durante il concerto di martedì scorso di Cristina D’Avena in piazza Rossellini a Ladispoli. Il molestatore è stato salvato dal linciaggio dalla polizia. A quanto pare l’uomo aveva i pantaloni abbassati e si era tolto la maglietta. Continuava ad avvicinarsi alle donne che assistevano allo spettacolo e ad un certo punto è rimasto completamente nudo.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli agenti del commissariato di via Vilnius sono intervenuti in borghese prima che rischiasse il linciaggio. L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale. Si tratta di un italiano residente a Civitavecchia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di alcune ragazze che stavano assistendo al concerto della cantante bolognese, per la presenza di un uomo il quale – approfittando della folla in piazza – si aggirava seminudo fra le spettatrici molestandole e commettendo atti osceni. L’uomo aveva provato a dileguarsi, ma è stato fermato da alcune persone. Per lui sarebbe finita male se non fossero intervenuti i poliziotti che lo hanno preso in consegna e portato via. La folla infatti voleva linciarlo.

Lo spettacolo di Cristina D’Avena è proseguito regolarmente, mentre una delle spettatrici vittime delle molestie ha deciso di denunciarlo facendo scattare così il provvedimento nei suoi confronti, con l’accusa di violenza sessuale. Molte le ragazze che hanno testimoniato contro di lui, dicendo di averlo visto svestito in mezzo al concerto. Ora l’uomo rischia un processo e una condanna severa. Nessuno dal palco si è accorto dell’accaduto. Gli inquirenti di Ladispoli sono al lavoro per cercare di capire anche se il 65enne sia responsabile di episodi analoghi nelle ultime settimane.