Roma, inaugurato a pochi passi da piazza Navona il rinnovato Hotel Adriano Rooftop

Nel cuore del centro storico di Roma, a due passi da piazza Navona e via Condotti, c’è un nuovo gioiello: l’Hotel Adriano, fondato nel 1965 dalla famiglia Ricci, ha infatti celebrato il giro di boa dei 60 anni con un elegante rebranding e l’inaugurazione di un suggestivo rooftop con vista unica sui capolavori della città eterna, dal Pantheon a Trinità dei Monti, da Villa Borghese all’Altare della Patria.

Aperto da aprile a ottobre, il Rooftop dell’Hotel Adriano ha un moderno ascensore panoramico in vetro e acciaio che elimina ogni barriera ed è aperto anche agli ospiti esterni. Pensato per brunch, incontri di lavoro, cocktail al tramonto ed eventi riservati vanta il primo Gin Bar d’Italia, “The Gin Corner”. Altra novità: è stato introdotto l’House Gin firmato The Gin Corner, creato con Gin GUD, un distillato ultra-premium prodotto in Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Oltre a questa esclusiva, gli ospiti potranno degustare cocktail d’autore accompagnati da proposte di assaggi ispirati ai piatti tipici della tradizione romana.

E l’Hotel? 36 le camere del 4 stelle, completamente rinnovate e tutte diverse tra di loro grazie ad una cura particolare dedicata ai singoli arredamenti: 23 Superior, 6 Deluxe con terrazza o balcone privato, 2 eleganti Suite e 5 Executive ai piani alti con vista spettacolare sulla Roma antica.

Gli ambienti comuni sono stati valorizzati da un design contemporaneo e raffinato, con una sala colazioni caratterizzata da un buffet con prodotti artigianali e una meeting room attrezzata per eventi aziendali e privati.

“L’Hotel Adriano Rooftop è il risultato di un importante investimento, realizzato dalla famiglia Ricci, con l’obiettivo di innovare radicalmente la qualità dell’offerta in linea con le mutate esigenze della domanda alberghiera”, si legge in una nota. La famiglia, attraverso le partecipate della propria Holding, è attiva anche nei settori dell’hospitality open air, della gestione immobiliare e del commercio di veicoli industriali e autobus nonché presente in altre strutture alberghiere a Roma e nel Salento.