Roma, un uomo danneggia 56 auto con una spranga tra le urla degli abitati. “Li mortacci…” | VIDEO Un’auto dopo l’altra, una ad una. Scattato il coprifuoco, un uomo ha iniziato a danneggiare i paraprezza delle macchine parcheggiate con una spranga di ferro. Sistematicamente. In totale ne ha colpite 56. Un vandalismo senza senso avvenuto a Roma in via dei Colli Albani, zona Tuscolano poco dopo la mezzanotte di mercoledì 28 ottobre.

Gli abitanti della via si sono affacciati alle finestre e hanno ripreso la scena con i telefonini gridando insulti all’uomo (“Li Mortacci…“, “Ahò, ma che stai a fa’!“, “Questo è pazzo!“, “Basta, te pijasse ‘n colpo!”). Nel video si vede il vandalo in azione e si sentono le urla degli abitanti contro l’uomo accompagnate dal rumore dei vetri delle auto infranti. Più tardi l’uomo si è fermato soltanto davanti ai carabinieri. Identificato in un cittadino egiziano di 41 anni, senza alcun precedente penale, è stato portato alla caserma di Piazza Dante.

