Roma, chi suonerà al Concerto di Capodanno? Sfuma Daniele Silvestri, si pensa alla soluzione “vintage”

Dopo il pasticcio dell’invito ritirato a Tony Effe – a cui sono seguite le rinunce degli altri due invitati Mahmood e Mara Sattei – il Comune di Roma corre contro il tempo per trovare una soluzione al Concerto di Capodanno nella capitale.

Al 31 dicembre mancano appena otto giorni e il cartellone dell’evento è ancora scoperto: non si sa ha certezza se lo spettacolo si farà, né dove e soprattutto con quali artisti sul palco.

Nelle ultime ore stanno circolando sulla stampa diverse indiscrezioni. Fra le ipotesi c’è quella di trasferire il concerto dal mega-complesso del Circo Massimo alla più raccolta cornice di piazza del Popolo.

Ma il nodo più complicato per il Campidoglio riguarda la line-up dell’evento. Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, il Comune ha chiesto la disponibilità al cantautore di casa Daniele Silvestri, il quale però avrebbe declinato.

Al posto di Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei, quindi, l’arrivo del 2025 potrebbe essere festeggiato con artisti dal sapore più “vintage”.

Si parla del rock progressivo italiano della Pfm, del folk-rock romano dell’Orchestraccia e della immortale disco anni Settanta degli Earth Wind and Fire.

Intanto, Tony Effe ha organizzato in pochi giorni un concerto alternativo al Pala-Eur che è andato sold-out in poche ore. Il rapper ha fatto sapere che sul palco non sarà solo. Al suo fianco – secondo i rumors – potrebbero esserci proprio Mahmood e Mara Sattei.

