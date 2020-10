Roma, la classifica dei contagi di Coronavirus quartiere per quartiere

Coronavirus a Roma

Nell’ultimo bollettino Roma supera per la prima volta i mille contagi di Coronavirus, 1007 per la precisione. Nella capitale il virus corre forte in periferia e rallenta al centro. I quartieri che registrano più casi sono Torre Angela e Primavalle. Il primo, fuori dal Grande raccordo anulare, conta 511 nuovi casi positivi ( +191 rispetto al 19 ottobre), il secondo, dentro al Gra, ne conta invece 371.

La mappa del contagio realizzata dal Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi) aggiornata al 26 ottobre, diffusa da Repubblica, descrive l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi Covid-19 su un campione di 10mila abitanti.

All’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma, nella classifica troviamo prima Primavalle a seguire Centocelle con 370 casi (+121 rispetto alla scorsa settimana), Trieste con 291 positivi (+ 71), Torpignattara con 285 casi (+65) e Tuscolano Sud con 282 contagiati contro i 216 del 19 ottobre ( + 66 negli ultimi sette giorni). Villa Gordiani con 270 positivi (+88) e il quartiere Esquilino con 264 nuovi casi a fronte dei 199 della settimana scorsa.

