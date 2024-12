Era una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito la donna di 45 anni morta schiacciata da un albero caduto nel quartiere Colli Aniene di Roma.

Francesca Ianni aveva portato i suoi tre figli – due maschi di 10 e 12 anni e una femmina di 7 – a giocare al parco Livio Labor. Era seduta su una panchina a chiacchierare con un’amica quando un pioppo alto circa 20 metri si è spezzato a causa del vento forte e le piombato addosso uccidendola.

Laureata alla Sapienza, la donna abitava con il marito e i figli a Bruxelles: la famiglia in questi giorni era a Roma per festività natalizie, ospite dei parenti della donna in zona piazza Bologna.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi dei tre figli di Francesca, rimasti sotto choc. L’amica, Alessia Annibale, è rimasta ferita ed è stata trasportata in gravi condizioni al policlinico Umberto I.

“Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni”, ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “È una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della città ai familiari”.

Secondo l’assessora comunale all’Ambiente Sabrina Alfonsi, “è stato un tragico incidente. La pianta – ha spiegato l’assessora – all’ispezione visiva non mostrava segni di cedimento né di problematiche particolari ed aveva una chioma in stato vegetativo. Nello stesso filare altri alberi sono stati abbattuti nell’arco degli anni perché erano secchi. Dai rilievi effettuati sull’albero a terra si capisce che le radici sono state tagliate presumibilmente in occasione dei lavori stradali risalenti a più di dieci anni fa e una parte delle stesse radici risulta completamente secca. La pianta è venuta giù sicuramente a seguito di un colpo di vento, oggi particolarmente forte, e gli agronomi intervenuti sul posto hanno indicato ulteriori accertamenti mediante analisi tomografiche sull’intero filare di alberi”.

La Procura capitolina ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Il fascicolo si aggiunge alla maxi-inchiesta già in corso sullo stato delle manutenzioni degli alberi di Roma, con indagini su oltre 600 delle mille piante ad alto fusto interessate da cedimenti strutturali dal marzo 2023 al marzo 2024.