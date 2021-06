Ennesima aggressione omofoba in Italia. Questa volta siamo a Roma, sul tram numero 3, uno dei più centrali della Capitale. Un ragazzo vede un uomo insultare una donna straniera e interviene per difenderla. A sua volta diviene oggetto di insulti, questa volta di stampo omofobo. Un terzo ragazzo interviene e riprende la scena per tutelarsi.

“Povera Italia, tra stranieri e finocchi”inizia l’uomo. “Lo vedi che sei un finocchio, lo ammetti pure…”. “Mamma mia che schifo, non ti posso mettere le mani addosso perché è come metterle a una donna, anzi peggio”. “Che schifo che me fai”. Il video è la dimostrazione di quanto l’approvazione del Ddl Zan sia ormai urgente.