Roma, aereo biposto precipita nel Tevere: un disperso

Un aereo biposto della scuola volo dell’Aeroporto dell’Urbe è caduto nel fiume Tevere all’altezza di Grottarossa e di via Vitorchiano. A bordo l’istruttore e un allievo del corso piloti che erano appena decollati dal vicino aeroporto sulla via Salaria. Al momento solo uno dei due è stato ritrovato: si tratta dell’istruttore che è stato recuperato dagli uomini dell’equipaggio di Pegaso 33 Elitaliana e trasportato in ospedale. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia Fluviale e dei vigili del fuoco del passeggero, che al momento risulta disperso.

Secondo la prima ipotesi, chi era al comando avrebbe tentato un atterraggio di fortuna in acqua, a causa di un problema in volo, non riuscendo però nell’intento. Proprio l’istruttore è stato poi recuperato dagli uomini dell’equipaggio di Pegaso 21 Elitaliana e trasportato in ospedale.

