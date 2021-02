Il Governo Draghi cambia il Cts: ridimensionamento e nuova comunicazione

I primi interventi del governo si concentrano sul Cts, il Comitato tecnico scientifico: ridimensionamento e variazioni del modello comunicativo. Nelle ultime settimane, più volte equivoci e fughe in avanti rispetto alla strategia del governo hanno creato non poche polemiche nella gestione dell’emergenza Covid.

L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di intervento ben precisa e che non lasci spazi interpretativi sulla linea da seguire. La struttura del Cts, creata il 5 febbraio dello scorso anno, sarà più snella ma avrà lo stesso perimetro d’azione. E, soprattutto, i componenti dovranno seguire una linea di comunicazione unitaria. Lo anticipa il Corriere della Sera.

Il Cts, seppur con meno componenti, continuerà a fornire pareri su strategie e protocolli per contrastare la diffusione del temibile nemico invisibile. Il tutto mantenendo alte le diverse competenze con esponenti dei vari settori. A cambiare sarà, appunto, la comunicazione. Perché, come hanno sottolineato durante il primo incontro avvenuto lunedì i ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, “in un momento così delicato per il Paese non bisogna confondere i cittadini inviando messaggi diversi e a volte contraddittori”.

Al momento lo stato d’emergenza termina il 30 aprile. Ma tra vaccini che mancano e varianti che corrono è difficile sperare che tra due mesi e mezzo sia tutto finito. Lo stato d’emergenza sarà probabilmente prorogato, e a quel punto bisognerà vedere se in parallelo sarà prolungato anche l’incarico di Arcuri. Per ora lui resta.

Leggi anche: 1. L’improvvisa e insopportabile campagna contro gli scienziati “gufi” (di Selvaggia Lucarelli) / 2. La scienza in tempo di pandemia è anche politica, ma Ricciardi sembra ignorarlo (di Luca Serafini)

Potrebbero interessarti “A giugno 19 milioni di vaccinati in Italia”: il nuovo piano del Governo Vaccini, Zaia: "Ho ricevuto offerte per 27 milioni di dosi". Dubbi su provenienza e affidabilità Sei Regioni rischiano il passaggio dal giallo all'arancione