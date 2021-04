In settimana si terrà un incontro tra i presidenti di Regione ed il premier Mario Draghi. Secondo le anticipazioni fornite dall’Ansa, la principale richiesta dei governatori al presidente del Consiglio sarà quella di pianificare la ripresa per quelle attività che ormai da molti mesi sono drasticamente ferme. Tra quelle che potrebbero riaprire già dal 20 aprile ci sono: bar, ristoranti, cinema e teatri, ma anche parrucchieri e centri estetici in zona rossa e a seguire palestre e piscine.

Cosa potrebbe cambiare

Cosa c’è da aspettarsi dunque dalla primavera? Potrebbero aprire bar e ristoranti a pranzo, con una valutazione rispetto alla chiusura prima o dopo le 18 e al permesso o meno di fare aperitivi. Cinema e teatri, invece, potrebbero riaprire con le regole che erano state previste per il 27 marzo. Le terapie intensive sono ancora piene ma, in alcuni territori, la curva dei contagi sembra ammorbidirsi e questo rimette sul tavolo la possibilità di nuove aperture.

L’analisi dei dati

A decidere però con certezza le riaperture – fortemente volute dalle regioni e dal leader della Lega Matteo Salvini – sarà l’analisi dei dati sul Covid 19: contagi, mortalità, incidenza, vaccini. Il decreto in vigore dal 7 aprile prevede infatti che “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento”.

Riaprire le attività significherebbe dunque prevedere una deroga al decreto in vigore che lascia tutta Italia in fascia arancione e rossa fino al 30 aprile si potranno rivalutare le aperture.

